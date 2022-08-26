Глава МИД Ирана рассчитывает на скорое снятие американских санкций

Глава иранского внешнеполитического ведомства Амир Абдоллахиян высказал надежду на то, что вопрос со снятием антииранских санкций вот-вот решится.
"Мы находимся в финальной стадии снятия санкций, и, если американцы будут действовать реалистично, я думаю, эту проблему можно будет решить", - приводит в пятницу слова министра работающий из Лондона иранский телеканал Iran International.
Так он прокомментировал развитие ситуации на переговорах по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе,
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