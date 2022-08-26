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ТЭК 26.08.2022 17:11

США и Индия обсудили вопрос ограничения цены на нефть из РФ

США провели с Индией переговоры по вопросу введения потолка цен на российскую нефть, передает Bloomberg со ссылкой на американского замминистра финансов Уолли Адейемо.

"США провели конструктивные обсуждения с Индией по поводу потолка цен на российскую нефть, заявил Адейемо журналистам в Дели"- информирует агентство.

По словам замминистра, целью ограничения цены на нефть из РФ является снижение цен на энергоресурсы для стран, которые переживают высокие инфляционные процессы.

Адейемо подчеркнул, что "ряд стран согласились присоединиться к коалиции, поддерживающей установление верхнего предела цен". Так, издание The Hindu со ссылкой на замминистра в свою очередь отмечает, что "власти Индии заинтересованы в присоединении" к такой коалиции.

"Мы предоставляем им больше информации об этой коалиции и продолжим обсуждения", - приводит издание слова Адейемо.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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