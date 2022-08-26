В Азербайджане спад случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 542 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 811,131 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 601 случае заражения.

За минувшие сутки скончался один человек от новой коронавирусной инфекции (накануне - 0). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 796 человек.

От COVID-19 вылечились 797,668 тыс. (+501 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 3 667 человек.

За сутки медики провели 3 659 тестов на коронавирус против 3 614 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 138,81 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде