Глава МИД Финляндии не знает о каких-либо новых требованиях Турции по членству Швеции и Финляндии в НАТО

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто (Pekka Haavisto) сообщил, что ему неизвестно о новых требованиях со стороны Турции по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО.
"Мне неизвестно о каких-либо новых требованиях со стороны Турции", - заявил Хаависто в интервью порталу телерадиовещания Финляндии Yle.
Министр также отметил, что "переговоры в Финляндии являются первыми из серии встреч и проходят хорошо".
"В дальнейшем дипломаты будут встречаться и в других странах", - отметил Хаависто.
В пятницу в Финляндии начались переговоры о ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО. В консультациях принимают участие делегации дипломатов из трех стран. МИД отметил, что после переговоров пресс-конференции не будет, министерство сообщит об итогах встречи во второй половине дня.
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