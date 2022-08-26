Цена газа в Европе обновила максимум с марта, превысив $3360/тыс. куб. м

Спотовая цена газа в Европе в очередной раз обновила 5-месячный максимум. Скачок стоимости в конце европейской торговой сессии обычно является результатом влияния роста котировок на азиатском рынке.
Стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла $3363 за тысячу кубометров. В четверг этот контракт доходил до $3327.
С начала августа средняя цена на TTF составила $2356, в июле газ торговался в среднем по $1764 за тысячу кубометров.
Исторический максимум цены на газ в Европе был зафиксирован 7 марта 2022 года, когда за апрельский фьючерс в какой-то момент давали $3898.
Параллельно с ростом цены газа снижается курс евро по отношению к доллару США, валюты уже достигли паритета.
Возможности основных поставщиков трубопроводного газа в Европу ограничены технически: в Норвегии продолжаются профилактические ремонты на промыслах, а мощности газопровода "Северный поток" сокращены из-за нарушения графика техобслуживания и поломок.
Азиатские покупатели ранее в этом году старались не форсировать закупки газа на споте, уступая свободные объемы европейцам. Однако по мере приближения зимы перед ними встает задача формировать собственные запасы газа.
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