Первая леди Азербайджана приняла участие в открытии ряда образовательных учреждений

Первый вице-президент Азербайджана, первая леди страны Мехрибан Алиева в пятницу приняла участие в открытии вновь построенного здания средней школы №334 в поселке Бина Хазарского района города Баку, сообщает сайт президента. Новое здание школы рассчитано на 800 учеников, созданы все условия для обучения. Кроме того, первая леди приняла участие в открытии капитально реконструированного здания яслей-детского сада № 277 в поселке Гарачухур Сураханского района города Баку. Состоящий из двух корпусов ясли-детский сад рассчитан на 220 детей. Х.Насирзаде

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