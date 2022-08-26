Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

25.08 $/bbl +/- WTI 92.52 -2.37 Brent 99.34 -1.88

Погода в Баку

  ночь день

Наука и образование 26.08.2022 17:28

Первая леди Азербайджана приняла участие в открытии ряда образовательных учреждений

Первый вице-президент Азербайджана, первая леди страны Мехрибан Алиева в пятницу приняла участие в открытии вновь построенного здания средней школы №334 в поселке Бина Хазарского района города Баку, сообщает сайт президента.

Новое здание школы рассчитано на 800 учеников, созданы все условия для обучения.

Кроме того, первая леди приняла участие в открытии капитально реконструированного здания яслей-детского сада № 277 в поселке Гарачухур Сураханского района города Баку. Состоящий из двух корпусов ясли-детский сад рассчитан на 220 детей.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МЕХРИБАН, ДЕТСАД, ШКОЛА

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az