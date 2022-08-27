Конференция ДНЯО завершилась без принятия итогового документа

Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) завершилась без принятия итогового документа, объявил ее председатель Густаво Злаувинен.
"Несмотря на интенсивные консультации, конференция не смогла достичь договоренности по субстантивной части проекта итогового документа", - сказал он.
В свою очередь замдиректора Департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил на заключительном заседании конференции, что "к сожалению, консенсуса по этому документу нет". Он отметил, что ряд стран, включая Россию, были "не согласны с целым рядом вопросов", которые носят "откровенно политический характер", сообщают СМИ.
Российский дипломат пояснил, что для принятия документа было "важно обеспечить баланс в учете позиций государств", однако этого добиться не удалось.
Для принятия итогового документа он должен был одобрен 191 страной - всеми участниками ДНЯО.
Следующая обзорная конференция ДНЯО пройдет в 2026 году, объявил на заключительном заседании Злаувинен.
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