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Дальнее зарубежье 27.08.2022 09:40

Конференция ДНЯО завершилась без принятия итогового документа

Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) завершилась без принятия итогового документа, объявил ее председатель Густаво Злаувинен.

"Несмотря на интенсивные консультации, конференция не смогла достичь договоренности по субстантивной части проекта итогового документа", - сказал он.

В свою очередь замдиректора Департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил на заключительном заседании конференции, что "к сожалению, консенсуса по этому документу нет". Он отметил, что ряд стран, включая Россию, были "не согласны с целым рядом вопросов", которые носят "откровенно политический характер", сообщают СМИ.

Российский дипломат пояснил, что для принятия документа было "важно обеспечить баланс в учете позиций государств", однако этого добиться не удалось.

Для принятия итогового документа он должен был одобрен 191 страной - всеми участниками ДНЯО.

Следующая обзорная конференция ДНЯО пройдет в 2026 году, объявил на заключительном заседании Злаувинен.

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Тэги: ООН, ДНЯО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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