«Азерсу» направит 8 млн манатов на обеспечение питьевой водой Карабаха и Восточного Зангезура

ОАО «Азерсу» направит 8 млн 74 тыс. 129,81 маната на проведение неотложных мероприятий по улучшению обеспечения питьевой водой на освобожденных от оккупации территориях - в Карабахе и Восточном Зангезуре. Согласно данным сайта www.tender.gov.az, соответствующий контракт подписан с ООО Az Graft Construction, сообщает «Интерфакс-Азербайджан». Р.Керимов

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