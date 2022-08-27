«Азерсу» направит 8 млн манатов на обеспечение питьевой водой Карабаха и Восточного Зангезура

ОАО «Азерсу» направит 8 млн 74 тыс. 129,81 маната на проведение неотложных мероприятий по улучшению обеспечения питьевой водой на освобожденных от оккупации территориях - в Карабахе и Восточном Зангезуре.
Согласно данным сайта www.tender.gov.az, соответствующий контракт подписан с ООО Az Graft Construction, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
Р.Керимов
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