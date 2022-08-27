Количество случаев COVID-19 в мире превысило 600 млн - университет Хопкинса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 600 млн 109 тыс. 27, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 484 тыс. 459 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 94 млн 171 тыс. 60 и 1 млн 43 тыс. 783.

Индия - 44 млн 398 тыс. 696 и 527 тыс. 597.

Бразилия - 34 млн 368 тыс. 909 и 683 тыс. 397.

Франция - 34 млн 662 тыс. 834 и 154 тыс. 897.

Германия - 32 млн 8 тыс. 122 и 147 тыс.

Великобритания - 23 млн 708 тыс. 623 и 205 тыс. 724.

Италия - 21 млн 767 тыс. 60 и 175 тыс. 226.

Южная Корея - 22 млн 898 тыс. 523 и 26 тыс. 499.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро субботы - 832,1. В Индии на 1 млн жителей скончались 374 человека, Бразилии - 3 тыс. 167, Франции - 2 тыс. 346, Германии - 1 тыс. 744, Великобритании - 2 тыс. 735, Италии - 2 тыс. 907, Южной Корее - 516. Сведения по США отсутствуют.

За время пандемии в мире сделали 12 млрд 118 млн 411 тыс. 693 инъекций вакцин против COVID-19.