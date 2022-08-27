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ТЭК 27.08.2022 11:30

В Казахстане планируют добыть до 100 млн тонн нефти в 2027г

Казахстан в 2023 году добудет 92,6 млн тонн нефти, планируется постепенное увеличение добычи до 99,9 млн тонн в 2027 году, сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров.

"Добыча нефти в 2023 году составит 92,6 млн тонн с увеличением в 2027 году до 99,9 млн тонн", - сообщил Куантыров на заседании правительства в субботу.

Объем добычи нефти в Казахстане по итогам 2021 года составил 85,9 млн тонн. В середине августа глава министерства энергетики республики Болат Акчулаков сообщал, что план в 85,5 млн тонн по добыче нефти в Казахстане на 2022 год может быть перевыполнен.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НЕФТЬ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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