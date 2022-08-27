Алиев выразил соболезнования Алви в связи с гибелью людей в результате наводнений в Пакистане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу направил письмо с соболезнованиями президенту Пакистана Арифу Алви в связи с гибелью людей в результате наводнений в стране.
«Крайне опечалены известием о многочисленных человеческих жертвах и крупномасштабных разрушениях в результате проливных дождей и наводнений, произошедших в вашей стране.
От себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Пакистана, желаю исцеления пострадавшим, скорейшего устранения последствий стихийного бедствия», - говорится в письме, опубликованном на сайте главы государства.
Ранее сообщалось, что в Пакистане летом из-за наводнений погибли свыше 900 человек.
По данным местных властей, повреждено почти 3 тысячи км дорог и 129 мостов, что заблокировало доступ к районам, которым был причинен значительный ущерб, погибло более 500 тысяч голов домашнего скота.
По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, с середины июня в Пакистане от наводнений пострадали 2,3 млн человек, разрушены более 95 тысяч домов.
Р.Керимов
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