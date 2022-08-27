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Дальнее зарубежье 27.08.2022 12:31

Пакистан запросил международную помощь для борьбы с последствиями наводнений

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф попросил международное сообщество о помощи: его страна серьезно пострадала от разрушительных наводнений. Как констатирует Associated Press, спасатели до сих пор не могут добраться до многих районов, где люди ждут эвакуации.

С середины июня в результате наводнений в Пакистане погибли 937 человек, более трети из них - дети. Из-за удара стихи власти страны объявили режим ЧС.

Шахбаз Шариф встретился с иностранными дипломатами и представителями различных организаций. Он сообщил, что наводнение оказалось более разрушительным, нежели в 2010 году, когда в результате удара стихии погибли 1700 человек.

Потоками воды повреждено более 170 тыс. домов, смыты дороги, разрушено около 150 мостов. В некоторых районах вода начала уходить, но в провинции Синд ситуация осложнилась: спасатели на лодках пытаются эвакуировать людей.

ООН сообщает, что выделит $3 млн для помощи Пакистану.

Муссонные дожди в Пакистане обычно начинаются в июле, но в этом году ливни пришли уже в июне, спровоцировав наводнения.

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Тэги: МИР, ПАКИСТАН, НАВОДНЕНИЕ


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