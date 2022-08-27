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Внешняя политика 27.08.2022 13:11

В Баку рассказали об ожиданиях от встречи Алиева, Пашиняна и Мишеля в Брюсселе

В Баку надеются на достижение на встрече глав Азербайджана и Армении в конце текущего месяца в Брюсселе договоренности о создании рабочей группы по подготовке текста мирного соглашения.

«В конце этого месяца в Брюсселе при посредничестве президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля состоится встреча лидеров Азербайджана и Армении. Азербайджанская сторона надеется, что на этой встрече будет согласовано создание рабочей группы по подготовке текста мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией», - заявил в субботу в Шуше помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента страны Хикмет Гаджиев.

Гаджиев, слова которого приводят местные СМИ, добавил, что в конце этого месяца в Москве встретятся вице-премьеры Азербайджана и Армении, которые обсудят вопросы транспортно-коммуникационных связей и делимитации границы.

Лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян, а также глава Евросовета Шарль Мишель, встретятся в Брюсселе 31 августа.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ


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