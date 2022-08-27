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Здравоохранение 27.08.2022 13:34

В России за сутки COVID-19 заболели более 47 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с середины марта превысил 47 тыс. случаев, что почти на 600 заболевших больше, чем накануне, скончались 90 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"По состоянию на 27 августа в РФ выявлено 47 093 новых случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 4 354 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 11,3%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 49 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 34 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в двух субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 46 452 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 641. Показатель заболеваемости за сутки приблизился к значениям середины марта, когда 12 марта было зарегистрировано более 48 тыс. заболевших, но тогда распространение болезни сокращалось, сейчас же идет подъем.

При этом количество госпитализированных за сутки ниже, чем в марте, когда регистрировалось схожее число заболевших.

Смертность от COVID-19 в августе значительно ниже, чем в марте: 12 марта от коронавируса умерли 630 пациентов, в то время как за минувшие сутки скончались 90 человек, накануне штаб сообщал о 81 умершем.

"Выздоровели за сутки 32 642 человека, или на 3,2% меньше в сравнении с 26 августа", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 19 млн 216 тыс. 360 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 383 тыс. 710 умерших и 18 млн 392 тыс. 483 выздоровевших.

В России с июля идет подъем заболеваемости COVID-19. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост происходит на фоне появления новых более заразных подвариантов коронавируса. В самом ведомстве уточняли, что это связано с увеличением в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность.

При этом, как подчеркивали в Роспотребнадзоре, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно, возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне необходимости нет.

Между тем, 16 августа ведомство сообщило, что из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионы направлено письмо с рекомендациями ввести ношение масок в общественных местах и на транспорте. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вновь призвал граждан пройти вакцинацию.

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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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