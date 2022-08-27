Минская группа ОБСЕ осталась в прошлом - помощник президента Азербайджана

Карабахский вопрос закрыт, Минская группа ОБСЕ осталась в прошлом, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента страны Хикмет Гаджиев.

«У меня есть послание к тем, кто пытается апеллировать к Минской группе как к посреднику по решению имеющихся вопросов: этой группы нет, как и нет этой международной проблемы, требующей посредников», - заявил в Шуше Гаджиев, слова которого приводят азербайджанские СМИ.

Он продолжил, что США и Франция не внесли никакого вклада в мирное урегулирование карабахской проблемы, а послы этих стран демонстративно, несмотря на неоднократные приглашения, отказываются посетить Шушу.

«Это надо расценивать как непризнание ими территориальной целостности Азербайджана», - заявил помощник президента Азербайджана.

По его словам, во время Второй карабахской войны 2020 года азербайджанская армия была очень близка к освобождению Ханкенди, однако не стала этого делать, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

Гаджиев также подчеркнул возможность мирного сосуществования азербайджанцев и карабахских армян - граждан одной страны - Азербайджана.

Р.Ахмедов