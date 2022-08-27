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Карабах 27.08.2022 14:31

В Шуше к 2040г будут проживать до 23 тыс. человек

Власти Азербайджана ожидают возвращения в ближайшие годы в Шушу нескольких тысяч жителей, к 2040 году численность жителей города будет составлять 20-23 тыс. человек, заявил специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов.

«В ближайшие 5-7 лет мы ожидаем возвращения в Шушу нескольких тысяч жителей», - заявил в субботу Керимов.

Он добавил, что поставлена цель довести к 2040 году численность населения города Шуша до 20-23 тыс. человек.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, ШУША


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