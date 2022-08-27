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Дальнее зарубежье 27.08.2022 15:03

Президент Сербии выдвинул кандидатом на пост премьера Ану Брнабич

Президент Сербии Александр Вучич в субботу предложил депутатам скупщины (парламента страны) утвердить на посту главы нового правительства Ану Брнабич, которая ранее два срока подряд уже возглавляла кабинет министров.

"В соответствии с конституцией Сербии, и выслушав мнения партнеров по коалиции, я принял решение выдвинуть кандидатом на пост премьер-министра Ану Брнабич", - сказал он в телеобращении.

При этом Вучич отметил, что "это решение было сложным".

По его словам, опыт Брнабич необходим в нынешних сложных условиях, особенно в преддверии приближающихся осени и зимы.

Вучич добавил, что всего на должность главы правительства было три претендента, и двое других станут чрезвычайно важными членами нового кабинета.

Парламентские выборы в Сербии состоялись 3 апреля. Их окончательные результаты были утверждены в начале июля. Победу на этих выборах одержала коалиция "Вместе можем всё", в состав которой входит Сербская прогрессивная партия, ее лидером является Вучич. Эта коалиция заручилась поддержкой 58,5% избирателей, что дало ей право на формирование правительства.

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Тэги: МИР, СЕРБИЯ, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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