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Дальнее зарубежье 27.08.2022 15:32

Сербия готова разрешить использование водительских прав, выданных Косово

Белград готов пойти на определенные уступки косовским властям по вопросу о водительских правах, но ждет и ответных гарантий со стороны ЕС, сообщил в субботу в телеобращении президент Сербии Александр Вучич.

"Исключительно из практических соображений и ради свободы перемещения мы готовы выпустить один общий документ, в котором было бы написано о возможности использования прав, выданных в Приштине, но это не означает признания независимости Косово", - сказал он, отметив, что по вопросу об автомобильных номерах договора так и нет.

По словам Вучича, теперь в Белграде ждут гарантий со стороны ЕС, чтобы, напротив, каждый косовский серб с документами, изданными в Сербии, мог беспрепятственно перемещаться без необходимости иметь документы, выданные в Приштине.

Ситуация в регионе осложнилась после того, как в знак протеста против решения косовских местных властей о запрете с 1 августа на въезд на территорию края автомобилей с сербскими номерами и соответствующими сербскими документами в сербских общинах края начали блокировать дороги и строить баррикады. Из-за этого пришлось временно закрыть несколько пропускных пунктов на административной границе Сербии и Косово.

В дальнейшем по призыву США и ЕС администрация автономного края Косово и Метохия отложила до 1 сентября введение запретительных мер в отношении автовладельцев с сербскими номерами и документами, выданными в Сербии. Вслед за этим инцидентом обострилась риторика сторон, обвиняющих друг друга в злонамеренных замыслах.

Ранее Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) предупредила, что высокопоставленные политики из Белграда и Приштины будут нести ответственность за любую вызванную их провокационными заявлениями эскалацию, которая приведет к повышению напряженности и, возможно, к насилию в регионе.

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Тэги: МИР, СЕРБИЯ, КОСОВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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