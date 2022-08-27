Сербия готова разрешить использование водительских прав, выданных Косово

Белград готов пойти на определенные уступки косовским властям по вопросу о водительских правах, но ждет и ответных гарантий со стороны ЕС, сообщил в субботу в телеобращении президент Сербии Александр Вучич.
"Исключительно из практических соображений и ради свободы перемещения мы готовы выпустить один общий документ, в котором было бы написано о возможности использования прав, выданных в Приштине, но это не означает признания независимости Косово", - сказал он, отметив, что по вопросу об автомобильных номерах договора так и нет.
По словам Вучича, теперь в Белграде ждут гарантий со стороны ЕС, чтобы, напротив, каждый косовский серб с документами, изданными в Сербии, мог беспрепятственно перемещаться без необходимости иметь документы, выданные в Приштине.
Ситуация в регионе осложнилась после того, как в знак протеста против решения косовских местных властей о запрете с 1 августа на въезд на территорию края автомобилей с сербскими номерами и соответствующими сербскими документами в сербских общинах края начали блокировать дороги и строить баррикады. Из-за этого пришлось временно закрыть несколько пропускных пунктов на административной границе Сербии и Косово.
В дальнейшем по призыву США и ЕС администрация автономного края Косово и Метохия отложила до 1 сентября введение запретительных мер в отношении автовладельцев с сербскими номерами и документами, выданными в Сербии. Вслед за этим инцидентом обострилась риторика сторон, обвиняющих друг друга в злонамеренных замыслах.
Ранее Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) предупредила, что высокопоставленные политики из Белграда и Приштины будут нести ответственность за любую вызванную их провокационными заявлениями эскалацию, которая приведет к повышению напряженности и, возможно, к насилию в регионе.
В Шуше к 2040г будут проживать до 23 тыс. человек
Минская группа ОБСЕ осталась в прошлом - помощник президента Азербайджана
В Баку рассказали об ожиданиях от встречи Алиева, Пашиняна и Мишеля в Брюсселе
В Казахстане планируют добыть до 100 млн тонн нефти в 2027г
«Азерсу» направит 8 млн манатов на обеспечение питьевой водой Карабаха и Восточного Зангезура
Плавучая регазификационная установка для эстонско-финского СПГ-терминала отправилась на Балтику
В России за сутки COVID-19 заболели более 47 тыс. человек
Алиев выразил соболезнования Алви в связи с гибелью людей в результате наводнений в Пакистане
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 600 млн - университет Хопкинса
ГААД получит 687 тыс. манатов на реконструкцию автодороги в Гахском районе
ЦТСП направит более 2,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Минтруда направит 5,5 млн манатов на строительство центра «DOST Evi» в Исмаиллинском районе
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Льготные бизнес кредиты от Yelo Bank всего под 5% годовых
Nar наградил абитуриентов, показавших наивысшие результаты
AccessBank открывает еще один филиал в обновленной концепции
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ