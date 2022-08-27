Чешские парламентарии высказались за присоединение Финляндии и Швеции к НАТО

Депутаты нижней палаты парламента Чехии в субботу большинством голосов поддержали вступление Финляндии и Швеции в НАТО, сообщает чешское радио.

Ранее в поддержку членства этих двух скандинавских стран в НАТО высказалась верхняя палата парламента Чехии.

Теперь для окончательного утверждения позиции Чехии под документом необходима лишь подпись главы государства Милоша Земана, пресс-секретарь которого ранее сообщал, что президент выступает за присоединение Финляндии и Швеции к НАТО.

Швеция и Финляндия передали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Руководство альянса приняло решение пригласить страны в состав блока 29 июня. Теперь соглашение о членстве должны ратифицировать на национальном уровне все 30 стран альянса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что процесс ратификации может занять до года.