Эрдоган поздравил Алиева с возвращением Лачина под контроль Азербайджана

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в субботу провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе главы азербайджанского государства. Там отметили, что Эрдоган поздравил Алиева с возвращением города Лачин, а также сел Забух и Сус под контроль Азербайджана. В ходе беседы стороны обсудили различные аспекты дружеских и союзнических отношений. Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».