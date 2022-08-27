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Внешняя политика 27.08.2022 16:52

Эрдоган поздравил Алиева с возвращением Лачина под контроль Азербайджана

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в субботу провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе главы азербайджанского государства.

Там отметили, что Эрдоган поздравил Алиева с возвращением города Лачин, а также сел Забух и Сус под контроль Азербайджана.

В ходе беседы стороны обсудили различные аспекты дружеских и союзнических отношений.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ИЛЬХАМ АЛИЕВ, РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН


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