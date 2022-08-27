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Внешняя политика 27.08.2022 17:14

В Баку пристыдили Вашингтон за попытку реанимировать Минскую группу ОБСЕ

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев раскритиковал позицию США и Франции, чьи послы не приняли участие в конференции в Шуше, выразив недоумение политикой Вашингтона и Парижа.

«Мы не можем понять, почему их здесь нет (в Шуше на конференции - ИФ). Они могут участвовать, могут и не участвовать. Наверное, после этого мы и не будем их приглашать, Но то, что они не приехали, и то, что они сделали какие-то заявления о реанимировании Минской группы, лишний раз демонстрирует, какую миссию они выполняли в рамках 30-летнего переговорного процесса», - заявил Гаджиев журналистам в субботу в Шуше.

По его словам, «непонятно, что они не могут переварить: то ли территориальную целостность Азербайджана, то ли восстановительные работы в Шуше».

«Если они считают себя дружественными странами к Азербайджану, то должны знать, что Шуша представляет большую ценность для азербайджанского народа. Шуша - это зеница ока азербайджанского народа. Тот факт, что они не приехали сюда, еще раз демонстрирует, какие цели они преследовали в течение 30-летнего переговорного процесса, который лишь отнял время у Азербайджана, и в чем они заинтересованы», - считает Гаджиев.

Комментируя назначение нового «сопредседателя Минской группы от США» (Филипа Рикера - ИФ), помощник президента Азербайджана назвал «лицемерными» и «постыдными» попытки реанимировать Минскую группу ОБСЕ.

«Государствам, выполнявшим миссию сопредседателя Минской группы, должно быть в определенной степени стыдно перед международным сообществом. Потому что на основании Устава ООН и резолюций Совета безопасности этим государствам был предоставлен мандат международного сообщества устранить эту несправедливость, положить конец оккупации и агрессии. Но ни пяди азербайджанской земли не было освобождено от оккупации, ни один гражданин Азербайджана не вернулся на свои земли. Назначать кого-то сопредседателем Минской группы после 30 лет безуспешной деятельности - просто постыдный шаг. Для нас уже нет такого института. Минская группа - уже часть истории», - отметил он.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ШУША, США, ФРАНЦИЯ


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