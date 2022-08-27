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Внешняя политика 27.08.2022 17:27

Для прогресса в вопросе нормализации отношений между Баку и Ереваном необходимо содействие, а не механизм посредничества – Гаджиев

Для продвижения нормализации азербайджано-армянских отношений нужно скорее содействие, чем какой-либо механизм посредничества, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений - это, в первую очередь, двусторонний процесс. Для того, чтобы он продвинулся вперед, необходимы скорее шаги по содействию, нежели какой-либо механизм посредничества», - сказал Гаджиев журналистам в субботу.

По его словам, в настоящее время Россия и ЕС прилагают определенные усилия для нормализации отношений между Баку и Ереваном, и Азербайджан заинтересован в таких действиях.

Гаджиев добавил, что основными вопросами повестки нормализации армяно-азербайджанских отношений являются мирный договор, делимитация границ, транспортные вопросы, разминирование, проблема пропавших без вести лиц и мин. «В первую очередь на них должна отреагировать армянская сторона», - подчеркнул помощник президента Азербайджана.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ОТНОШЕНИЯ, НОРМАЛИЗАЦИЯ


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