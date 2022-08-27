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Внешняя политика 27.08.2022 17:52

Азербайджан окажет помощь Пакистану в размере $2 млн для ликвидации последствий наводнений

Азербайджан окажет помощь Пакистану в размере $2 млн для ликвидации последствий проливных дождей и наводнений, сообщили в субботу в правительстве Азербайджана.

"В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева правительство Азербайджана окажет Исламской Республике Пакистан помощь в размере 2 миллионов долларов США в целях ликвидации последствий проливных дождей и наводнений, приведших к многочисленным человеческим жертвам и крупномасштабным разрушениям в этой стране", - говорится в сообщении.

С середины июня в результате наводнений в Пакистане погибли 937 человек, более трети из них - дети. Из-за удара стихи власти страны объявили режим ЧС.

В ООН сообщили, что выделят $3 млн для помощи Пакистану.

Муссонные дожди в Пакистане обычно начинаются в июле, но в этом году ливни пришли уже в июне, спровоцировав наводнения.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПАКИСТАН, ПОМОЩЬ, НАВОДНЕНИЕ


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