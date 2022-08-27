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Дальнее зарубежье 27.08.2022 18:26

Президента Сербии не удивили слова посланника США на Западных Балканах о проблеме Косово

Президент Сербии Александр Вучич не удивился высказыванию посланника США на Западных Балканах Габриэля Эскобара о том, что Белграду следует забыть о том, что Косово - это Сербия.

"Как президент я не могу, да и не хочу забывать, что Косово - это часть Сербии. Кроме того, мы не имеем права забывать о конституции Сербии", - сказал он.

"С другой стороны речь идет о человеке, который, не забудьте, представляет американскую политику. Чего вы от него ожидаете, разве для вас это какая-то новость? Чему удивляться, они говорят нам об этом 23 года", - добавил Вучич.

Накануне Эскобар в интервью сербскому телеканалу N1 заявил: "Я думаю, мы должны отойти от нарратива, что Косово - это Сербия, и двигаться к нарративу, что Косово и Сербия - это Европа".

"У вас есть общее будущее, и это будущее быстро отдаляется от проблем девяностых годов в направлении возможностей XXI века", - сказал он.

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Тэги: США, СЕРБИЯ, КОСОВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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