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Внешняя политика 27.08.2022 19:33

Байрамов принял руководителя бакинского офиса СЕ по случаю завершения его дипмиссии в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в субботу принял главу бакинского офиса Совета Европы (СЕ) Золтана Херниеша по случаю завершения его дипломатической миссии в стране, сообщили в МИД Азербайджана.

Там отметили, что в ходе встречи Байрамов подчеркнул, что между Азербайджаном и СЕ ведется плодотворный диалог, а план действий по сотрудничеству с этой международной организацией на 2022-2025 годы является одним из важных направлений. Министр продолжил, что между Азербайджаном и СЕ ведется диалог для развития сотрудничества в различных сферах, реализуется ряд проектов.

В свою очередь Херниеш заявил, что за последние пять лет его деятельности в Азербайджане сотрудничество сторон получило дальнейшее развитие. Он заметил, что визит генсека СЕ в Азербайджан в апреле текущего года внес положительный вклад в развитие отношений, и обратил внимание на то, что в рамках плана действий на 2022-2025 годы началась реализация ряда проектов. Руководитель бакинского офиса международной организации указал на важность проводимых Азербайджаном реформ, отметив, что с целью поддержки этих инициатив СЕ реализует с соответствующими структурами совместные проекты.

В ходе встречи Байрамов проинформировал противоположную сторону о текущей ситуации в регионе, постконфликтной повестке Азербайджана и принимаемых мерах, возможностях регионального сотрудничества и процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СОВЕТ ЕВРОПЫ, МИД

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