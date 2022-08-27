В Азербайджане за сутки умерли 9 больных COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 428 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 811 тыс. 559, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 542 случая.

За минувшие сутки умерли девять больных COVID-19 (накануне - один).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 805 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 798 тыс. 143 человека (+ 475 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 3 тыс. 611 человек.

За сутки медики провели 3 тыс. 215 тестов на коронавирус против 3 тыс. 659 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 142 тыс. 25 тестов на COVID-19.

Р.Керимов