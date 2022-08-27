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Бизнес и законодательство 27.08.2022 20:31

Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в области машиностроения

Сотрудничество в области машиностроения обсудили в ходе встречи заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли, председатель правления АО «Узавтосаноат» Узбекистана Шавкат Умурзаков и вице-президент компании General Motors International Джони Салдана, сообщили в субботу в министерстве экономики Азербайджана.

«Стороны обсудили развитие сотрудничества в области машиностроения, в том числе расширение совместного экспорта на рынки других стран», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в ходе встречи было отмечен рост товарооборота между Азербайджаном и Узбекистаном, а также потенциал для расширения сотрудничества.

Компании Узбекистана были приглашены к участию в бизнес-проектах, реализуемых в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УЗБЕКИСТАН, СОТРУДНИЧЕСТВО


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