В Азербайджане на границе с Ираном произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в субботу на территории Азербайджана недалеко от границы с Ираном. Об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Согласно оперативным данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 14:28 по бакинскому времени (13:28 МСК) на территории Лерикского района страны.

«По данным Бюро исследований землетрясений, в 14:28 по местному времени в 25 км к юго-востоку от Ярдымлинской сейсмологической станции на территории Лерикского района зарегистрировано землетрясение», - говорится в сообщении.

Очаг землетрясения залегал на глубине 13 километров.

Местные жители не ощутили подземных толчков, отметили сейсмологи.

Р.Керимов