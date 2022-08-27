Боррель констатировал провал политики внешнего вмешательства с целью стабилизации кризисных стран

Неудачи международных сил в Афганистане и Сахеле имели эффект отрезвления для тех, кто участвовал в "стабилизационных интервенциях" за границей, написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге.

"Двадцать лет, четкий мандат ООН, десятки тысяч международных военнослужащих и более триллиона долларов не привели к формированию устойчивого и легитимного афганского правительства. (...) По совпадению, правительство Франции объявило, что последний французский солдат покинул Мали в годовщину падения Кабула (...), и здесь мы вынуждены признать, что тенденции в регионе после более чем десяти лет международных усилий неутешительны", - говорится в статье, опубликованной в субботу.

"От Сомали до Ирака или Ливии каждый случай индивидуален. Но преобладающее впечатление состоит в том, насколько сложны эти операции, насколько они ресурсоемки, а их результаты слишком часто неудовлетворительны", - констатирует высокий представитель ЕС по иностранным делам.

По мнению Борреля, иностранцы по определению не могут привнести и навязать свои порядки странам со сложившимися традициями и собственным мировоззрением. "Иностранцы могут обеспечивать временную безопасность или заниматься "усилением потенциала", но только местные жители призваны заниматься политикой и обеспечивать работу институтов", - считает глава европейской дипломатии.

"Одна из основных причин заключается в том, что внешнее вмешательство не может обеспечить основные необходимые компоненты: политическое урегулирование и жизнеспособное, легитимное правительство. Это могут сделать только местные силы. По самой своей природе иностранцы почти неизбежно рассматриваются как "чужие", пришедшие со стороны, против которых местные силы настраивают себя и, в конце концов, сопротивляются", - объясняет Боррель.

Вторую причину он видит в неясности целей и "расползании" международных миссий. То, что начиналось в Афганистане как ограниченная операция по прекращению правления "Талибана", превратилось в гораздо более широкую и амбициозную программу с созданием правительства, "которое совершит качественный скачок и защитит гражданские свободы".

С этим связана и третья причина, отмечает Боррель. Нужно более внимательно присмотреться к интересам и мотивам местных игроков и сил. "Часто так называемое "международное сообщество" в значительной степени полагается на элиты, базирующиеся в столицах, в идеале говорящие по-английски и получившие западное образование. Но реальная власть в основном принадлежит группам племен, мэрам и лидерам ополчения", - признает главный дипломат ЕС.

"Является ли все это поводом просто сдаться и сделать вывод, что нам лучше просто остаться дома?", - задает вопрос Боррель. "Нет. (...) Мы можем уйти, но последствия этого будут означать усиление нестабильности, терроризма, миграции и так далее. Кроме того, у нас есть основополагающее человеческое стремление помогать нуждающимся, проявляя солидарность. Поэтому изоляционизм тоже не сработает", - полагает глава дипломатии ЕС.

Он делает вывод о том, что, прежде всего, необходимо "усвоить урок о том, что антикризисное управление заключается в создании пространства для функционирования политики".

В то же время всё это следует рассматривать в контексте дискуссий о будущем европейских вооруженных сил, считает Боррель. "Вопрос в том, к какому типу конфликтов мы готовим наши армии и какие решения вытекают из этого с точки зрения позиции, бюджета, обучения (...). Наши армии должны быть в состоянии справляться как с территориальной обороной, так и с асимметричной войной на более отдаленных территориях", - пишет высокий представитель ЕС.

Он считает, что это должно быть сделано в рамках НАТО, членами которой сейчас являются почти все страны ЕС. "Но мы также должны иметь возможность больше полагаться на себя и демонстрировать стратегическую ответственность, когда на карту поставлены интересы нашей безопасности на наших границах и за их пределами. Вот почему государства-члены ЕС должны инвестировать больше и вместе и гораздо активнее сотрудничать в сфере обороны", - резюмирует Боррель.