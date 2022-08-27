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СНГ 27.08.2022 22:20

Казахстан на год приостановит экспорт военной продукции

Казахстан приостановит до конца августа 2023 года экспорт военной продукции, сообщила пресс-служба правительства республики в субботу.

Такое решение было принято на заседании комиссии по вопросам оборонной промышленности под председательством премьер-министра страны Алихана Смаилова, говорится в сообщении кабинета министров.

"Участники рассмотрели предложение министерства индустрии и инфраструктурного развития приостановить экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года. Данное предложение членами комиссии было поддержано", - отмечается в сообщении.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЭКСПОРТ, ВООРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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