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Дальнее зарубежье 27.08.2022 22:40

Лондон отправит в Украину беспилотные аппараты для разминирования прибрежных вод

Великобритания передаст Украине шесть подводных беспилотников, которые планируется использовать для разминирования прибрежных вод Черного моря, информирует в субботу британское министерство обороны.

"Шесть автономных аппаратов для поиска мин будут направлены в Украину - три из них поступят со складов, еще три будут приобретены у производителя", - говорится в сообщении ведомства.

Эти аппараты способны работать на глубинах до 100 м, и рассчитаны для обнаружения и определения типов мин для последующего их уничтожения, отмечает минобороны Великобритании.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, РАЗМИНИРОВАНИЕ


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