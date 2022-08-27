Минсельхоз Казахстана считает возможной отмену в сентябре квот на экспорт зерна и муки

Минсельхоз Казахстана предлагает с сентября отменить квоты на экспорт пшеницы и муки, сообщил глава ведомства Ербол Карашукеев.
"В сентябре могут вновь открыться зарубежные рынки для казахстанских зерна и муки. Минсельхоз предлагает Межведомственной комиссии (МВК) по вопросам внешнеторговой политики рассмотреть возможность снятия ограничительных мер по вывозу пшеницы и муки. Нашу инициативу обсудят уже на следующей неделе на очередном заседании МВК", - написал Карашукеев на своей странице в социальной сети в субботу.
В настоящее время в республике до 30 сентября действуют квоты на вывоз зерна - не больше 550 тыс. тонн, муки - не более 370 тыс. тонн.
"Когда вводились эти ограничения, мы, в первую очередь, старались обезопасить внутренний рынок от продовольственного кризиса, учитывая сложную международную ситуацию. К тому же, на тот момент не было понимания, какой урожай ждёт Казахстан. Сейчас обстановка изменилась", - пояснил глава Минсельхоза.
По его словам, прогнозы валового сбора урожая пшеницы оптимистичные - в объёме порядка 13 млн тонн, что больше показателей прошлого неурожайного года.
"Потому мы считаем целесообразным дать добро сельхозтоваропроизводителям продавать зерно и муку за рубеж. Поскольку урожая этого года с учётом прошлогодних остатков хватит и казахстанскому, и зарубежному рынку", - отметил министр.
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