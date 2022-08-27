Делегация SOCAR посетила платформу «Центральный Азери»

Делегация SOCAR (Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, ГНКАР) вместе с членом Наблюдательного совета SOCAR Исрафилом Мамедовым и президентом компании Ровшаном Наджафом в субботу посетила платформу «Центральный Азери» на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ), сообщили в SOCAR.
Там отметили, что посещение платформы было организовано с целью ее осмотра, ознакомления с деятельностью, а также обсуждения текущих и перспективных возможностей оптимизации.
В ходе поездки делегация SOCAR провела рабочую встречу с региональным президентом BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонсом и представителями регионального руководства британской компании.
Платформа «Центральный Азери» была введена в эксплуатацию в 2005 году в рамках разработки блока месторождений АЧГ и предназначена для технологической переработки 420 тыс. баррелей нефти в сутки.
Р.Керимов
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