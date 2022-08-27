Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

25.08 $/bbl +/- WTI 92.52 -2.37 Brent 99.34 -1.88

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 27.08.2022 23:01

Делегация SOCAR посетила платформу «Центральный Азери»

Делегация SOCAR (Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, ГНКАР) вместе с членом Наблюдательного совета SOCAR Исрафилом Мамедовым и президентом компании Ровшаном Наджафом в субботу посетила платформу «Центральный Азери» на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ), сообщили в SOCAR.

Там отметили, что посещение платформы было организовано с целью ее осмотра, ознакомления с деятельностью, а также обсуждения текущих и перспективных возможностей оптимизации.

В ходе поездки делегация SOCAR провела рабочую встречу с региональным президентом BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонсом и представителями регионального руководства британской компании.

Платформа «Центральный Азери» была введена в эксплуатацию в 2005 году в рамках разработки блока месторождений АЧГ и предназначена для технологической переработки 420 тыс. баррелей нефти в сутки.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЭНЕРГЕТИКА, SOCAR


Похожие новости


Асадов подписал распоряжение о создании рабгруппы по внедрению «зеленых» технологий в Карабахе и Восточном Зангезуре Азербайджан в I полугодии 2022г увеличил добычу газа на 15,1%, экспорт - на 25,7% Добыча нефти в Азербайджане в I полугодии 2022г составила 16,5 млн т, экспорт - 13,4 млн т - Минэнерго Баку и Ашхабад продолжат консультации по сотрудничеству в энергетике Производство электроэнергии в Азербайджане в январе-мае 2022 года выросло почти на 3% - Шахбазов АИК и Technip Energies Italy S.p.A подписали соглашение о сотрудничестве в области «зеленой» энергетики

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az