Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

25.08 $/bbl +/- WTI 92.52 -2.37 Brent 99.34 -1.88

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 28.08.2022 09:00

The Washington Post сообщила об увеличении поставок оружия в Украину из США морским путем

Пентагон расширяет использование морских перевозок для доставки оружия Украине, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на представителей Минобороны США.

Она пишет, что если поначалу для ускорения поставок оружия использовалась авиация, то с наращиванием поставок тяжелой военной техники и артиллерии, требующей большого количества боеприпасов, морской путь стал предпочтительнее.

"Как только мы начали поставлять им гаубицы, мы поняли, что нам понадобится больше боеприпасов", - цитирует издание заместителя директора по операциям Транспортного командования США Стивена Путхоффа.

Он отметил, что "таким образом, мы можем больше планировать заранее и шире использовать морские перевозки для обеспечения поддержки (Украины - ИФ), иногда можем обеспечивать ее даже раньше запроса".

Кроме того, отметили источники The Washington Post, "корабли могут перевозить огромное количество грузов, что может позволить Украине создать больший арсенал для будущих боевых действий".

Военные чиновники отказались детализировать конкретные маршруты, используемые для доставки оружия на Украину, пишет газета. В то же время они пояснили, что часть оружия, поступающего из Соединенных Штатов, попадает непосредственно в Украину, в то время как другая часть идет на восполнение американских запасов в странах Европы, поскольку поставки вооружений Украине идут и оттуда.

Издание напоминает, что на данный момент Пентагон поставил Украине более 1,4 тыс. зенитных ракет Stinger, 8,5 тыс. противотанковых ракет Javelin, 700 беспилотных летательных аппаратов Switchblade и 142 единицы гаубичной артиллерии с более чем 900 тыс. снарядов.

Представители американской администрации заявляют, что ожидают дальнейшего расширения военной помощи Украине.

Ранее на этой неделе замминистра обороны США Колин Кол, комментируя последний транш военной помощи Украине на сумму $3 млрд, заявил журналистам: "Возможно, это наш самый крупный пакет помощи в области безопасности на сегодняшний день, но позвольте мне внести ясность: он не будет последним. Мы продолжим тесно консультироваться с Украиной относительно ее потребностей в потенциале на ближайшую, среднюю и долгосрочную перспективу".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, УКРАИНА, ОРУЖИЕ


Похожие новости


Пентагон потратит более $180 млн на закупку ЗРК для Украины Байден обсудил по телефону с Зеленским тему Запорожской АЭС и новый пакет военной помощи Украине на $3 млрд - Белый дом США в рамках нового пакета помощи передадут Киеву артиллерийские снаряды, дроны и ЗРК США решили предоставить Украине пакет военной помощи на $3 млрд США поставит Украине 10 дронов-камикадзе Switchblade 600 в течение месяца Общий объем военных поставок США Украине превысил $10,5 млрд

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az