The Washington Post сообщила об увеличении поставок оружия в Украину из США морским путем

Пентагон расширяет использование морских перевозок для доставки оружия Украине, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на представителей Минобороны США.

Она пишет, что если поначалу для ускорения поставок оружия использовалась авиация, то с наращиванием поставок тяжелой военной техники и артиллерии, требующей большого количества боеприпасов, морской путь стал предпочтительнее.

"Как только мы начали поставлять им гаубицы, мы поняли, что нам понадобится больше боеприпасов", - цитирует издание заместителя директора по операциям Транспортного командования США Стивена Путхоффа.

Он отметил, что "таким образом, мы можем больше планировать заранее и шире использовать морские перевозки для обеспечения поддержки (Украины - ИФ), иногда можем обеспечивать ее даже раньше запроса".

Кроме того, отметили источники The Washington Post, "корабли могут перевозить огромное количество грузов, что может позволить Украине создать больший арсенал для будущих боевых действий".

Военные чиновники отказались детализировать конкретные маршруты, используемые для доставки оружия на Украину, пишет газета. В то же время они пояснили, что часть оружия, поступающего из Соединенных Штатов, попадает непосредственно в Украину, в то время как другая часть идет на восполнение американских запасов в странах Европы, поскольку поставки вооружений Украине идут и оттуда.

Издание напоминает, что на данный момент Пентагон поставил Украине более 1,4 тыс. зенитных ракет Stinger, 8,5 тыс. противотанковых ракет Javelin, 700 беспилотных летательных аппаратов Switchblade и 142 единицы гаубичной артиллерии с более чем 900 тыс. снарядов.

Представители американской администрации заявляют, что ожидают дальнейшего расширения военной помощи Украине.

Ранее на этой неделе замминистра обороны США Колин Кол, комментируя последний транш военной помощи Украине на сумму $3 млрд, заявил журналистам: "Возможно, это наш самый крупный пакет помощи в области безопасности на сегодняшний день, но позвольте мне внести ясность: он не будет последним. Мы продолжим тесно консультироваться с Украиной относительно ее потребностей в потенциале на ближайшую, среднюю и долгосрочную перспективу".