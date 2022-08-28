Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

25.08 $/bbl +/- WTI 92.52 -2.37 Brent 99.34 -1.88

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 28.08.2022 10:02

Два американских военных корабля зашли в Тайваньский пролив

Крейсеры ВМС США Chancellorsville и Antietam, несмотря на неоднократные предупреждения Пекина, проходят через Тайваньский пролив, сообщают СМИ со ссылками на источники.

В заявлении Седьмого флота США подчеркивается, что проход кораблей осуществляется "через воды в открытом море, где в соответствии с международным правом действует свобода судоходства и полетов", сообщил телеканал CNN.

В заявлении флота отмечено, что в процессе продолжающего следования кораблей через пролив "до сих пор не было никакого вмешательства со стороны иностранных вооруженных сил".

"Эти корабли следуют транзитом через коридор в проливе, который находится за пределами территориального моря любого прибрежного государства. Транзит судов через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность Соединенных Штатов свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону. Вооруженные силы Соединенных Штатов летают, плавают и действуют везде, где позволяет международное право", - говорится в заявлении Седьмого флота.

Этот проход американских военных кораблей, отмечается в сообщениях, стал первым после визита на Тайвань 2-3 августа спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, что вызвало резкую негативную реакцию Китая и вылилось в рост напряженности в Тайваньском проливе.

В МИД КНР заявили, что визит стал грубейшим нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая. Пекин пообещал принять "решительные, мощные и эффективные" меры. Затем Китай провел крупнейшие по масштабам военные учения в шести зонах вокруг Тайваня с боевыми стрельбами и ракетными пусками.

Глава МИД КНР Ван И предупредил, что Вашингтон может использовать напряженность в Тайваньском проливе в результате визита Пелоси на остров для наращивания военного присутствия в регионе.

"Это не только вопиющая и необоснованная провокация, но и политический фарс, обреченный на провал. Текущая ситуация в Тайванском проливе по-прежнему неспокойна. Мы сохраняем бдительность, поскольку Соединенные Штаты могут воспользоваться этой проблемой, и увеличить военное присутствие в попытке создать еще более серьезный кризис", - сказал Ван И журналистам по итогам визита Пелоси.

Посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган заявил ранее в августе, что Китай рассматривает визиты американских официальных представителей на Тайвань и проходы американских военных кораблей через Тайваньский пролив как эскалацию Соединенными Штатами напряженности и попытки поддержать власти Тайбэя.

"Американская сторона сделала слишком много и зашла слишком далеко в этом регионе", - сказал Цинь Ган журналистам в ответ на вопрос о потенциальных проходах кораблей.

Дипломат добавил: "Я призываю наших американских коллег проявлять сдержанность, не делать ничего для эскалации напряженности. Если будут предприниматься какие-либо шаги, наносящие ущерб территориальной целостности и суверенитету Китая, Китай ответит".

Тем не менее, заместитель министра обороны США Колин Кол заявил ранее журналистам, что американские военные корабли продолжат совершать транзитные проходы через Тайваньский пролив и выполнять операции по обеспечению свободы судоходства в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Мы будем продолжать поддерживать наших союзников и партнеров. Таким образом, даже когда Китай пытается как бы отказаться от статус-кво (в Тайваньском проливе - ИФ), наша политика заключается в сохранении статус-кво свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, что, я думаю, предпочло бы большинство стран региона", - сказал Кол.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, КИТАЙ, ТАЙВАНЬ


Похожие новости


В США не увидели ничего необычного в военных учениях «Восток-2022» Конгрессмены США продолжат визиты на Тайвань, несмотря на реакцию Пекина - госдеп Глава тайваньской администрации приняла делегацию Конгресса США Блинкен заявил о влиянии ситуации в Тайваньском проливе на весь мир Глава МИД КНР заявил о необходимости разоблачить ложь Вашингтона по тайваньскому вопросу Politico сообщило об отказе военного руководства КНР от контактов с коллегами из США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az