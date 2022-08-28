В России за сутки COVID-19 заболели 46,9 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 46,9 тыс. случаев, скончались 83 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"По состоянию на 28 августа в РФ выявлено 46 857 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 2 340 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 46,3%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в шести субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 75 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в четырех субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России был зарегистрировано 47 093 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 236. Показатель заболеваемости за сутки держится на уровне значений середины марта, когда 12 марта было зарегистрировано более 48 тыс. заболевших, но тогда распространение болезни сокращалось, сейчас же идет подъем.

Количество госпитализированных за сутки ниже, чем в марте, когда регистрировалось схожее число заболевших.

Смертность от COVID-19 в августе значительно ниже, чем в марте: 12 марта от коронавируса умерли 630 пациентов, в то время как за минувшие сутки скончались 83 человека, накануне сообщалось о 90 умерших.

"Выздоровели за сутки 28 223 человека, или на 13,5% меньше в сравнении с 27 августа", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 19 млн 263 тыс. 217 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 383 тыс. 793 умерших и 18 млн 420 тыс. 706 выздоровевших.

В России с июля идет подъем заболеваемости COVID-19. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост происходит на фоне появления новых более заразных подвариантов коронавируса. В самом ведомстве уточняли, что это связано с увеличением в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность.

При этом, как подчеркивали в Роспотребнадзоре, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно, возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне необходимости нет.

Между тем 16 августа ведомство сообщило, что из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионы направлено письмо с рекомендациями ввести ношение масок в общественных местах и на транспорте. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вновь призвал граждан пройти вакцинацию.