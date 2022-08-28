Военная полиция обеспечит безопасность в Лачине

Министерство обороны Азербайджана в воскресенье сообщило об организации служебной деятельности подразделений военной полиции в городе Лачин, селах Забух и Сус.
«В городе Лачин, селах Забух и Сус организована служебная деятельность подразделений военной полиции азербайджанской армии. Военная полиция осуществляет деятельность по обеспечению безопасности на указанных территориях», - говорится в сообщении военного ведомства.
В нем отмечается, что наряды военной полиции несут круглосуточную службу на стационарных и подвижных постах в населенных пунктах, осуществляют пропускной режим и контроль за соблюдением военнослужащими распорядка дня в ходе несения службы и боевого дежурства.
Согласно Минобороны Азербайджана, на контрольно-пропускных пунктах осуществляется патрулирование, охрана объектов, ведется учет въезжающей на территорию техники, осуществляется деятельность по направлению движения военных транспортных средств и сопровождению колонн в целях их безопасности.
Кроме того, проводятся мероприятия по поиску мин и организации караульной службы на территории с привлечением породистых собак, специально обученных в функционирующем при военной полиции кинологическом центре.
Ранее сообщалось, что Азербайджан вернул контроль над городом Лачин, а также селами Забух и Сус.
Р.Керимов
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