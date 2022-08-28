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ТЭК 28.08.2022 14:11

Франция обсудит с Алжиром возможное увеличение закупки газа на 50%

Франция и Алжир обсуждают увеличение на 50% поставок газа алжирской стороной, сообщил в воскресенье телеканал BFMTV.

"Никакое соглашение пока не было подписано по итогу визита Эмманюэля Макрона в Алжир, обсуждения этого между (французской энергетической и газовой компанией) Engie и властями страны должны начаться в ближайшие часы", - передает канал.

BFMTV напоминает, что во время завершившегося в субботу визита в Алжир французский президент при общении с журналистами отрицал, что прибыл, чтобы договариваться о поставках алжирского газа во Францию. "Франция мало зависит от газа в комплексе своего энергообеспечения, это примерно 20%, и в этой части на Алжир приходится от 8 до 9%. Мы не находимся в том положении, когда алжирский газ смог бы изменить ситуацию", - утверждал Макрон.

Однако газ обсуждался, делает вывод телеканал. "На данный момент речь идет об устных договоренностях", - поясняет СМИ. Переговоры должны начаться в ближайшее время.

"Пропорции (поставок) пока еще не определены, плюс 50% было бы реальной целью", - приводит BFMTV слова правительственного источника.

При том что энергетика не являлась, по крайней мере официально, центральной темой этого визита, глава Engie Катрин Макгрегор была в составе французской делегации и встречалась с алжирским министром энергетики и руководством алжирской государственной нефтегазовой компании Sonatrach, отмечает телеканал.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, АЛЖИР, ГАЗ


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