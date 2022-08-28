Онлайн-кинотеатр Start подтвердил утечку данных пользователей

Онлайн-кинотеатр Start подтвердил информацию об утечке данных части пользователей, в видеосервисе отметили, что уязвимость уже исправлена, доступ к данным закрыт.
"Действительно, мы столкнулись с очень неприятной ситуацией. Мы уже исправили уязвимость и доступ к нашим данным закрыт. Бережное обращение с персональными данными пользователей очень важно для нас", - говорится в сообщении в телеграм-канале команды онлайн-кинотеатра "Start Team".
Отмечается, что в база не является полностью актуальной, так как в ней данные за 2021 год. Кроме того, в ней "нет паролей в открытом виде, истории просмотров и главное - нет и не может быть данных банковских карт и другой финансовой информации".
"База не представляет собой большого интереса для злоумышленников, самое существенное, что там есть - email или телефон, с которого пользователь мог подключаться", - говорится в сообщении.
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