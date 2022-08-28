В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 30,1%, смертность снизилась до нуля

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 557 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 812 тыс. 116, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано 428 случаев. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 в Азербайджане выросла примерно на 30,1%.
Летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции за сутки не выявлено (накануне скончались девять человек).
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 805 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 798 тыс. 719 человек (+ 576 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 3 тыс. 592 человека.
За сутки медики провели 3 тыс. 320 тестов на коронавирус против 3 тыс. 215 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 145 тыс. 345 тестов на COVID-19.
Р.Керимов
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