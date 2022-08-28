В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 30,1%, смертность снизилась до нуля

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 557 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 812 тыс. 116, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 428 случаев. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 в Азербайджане выросла примерно на 30,1%.

Летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции за сутки не выявлено (накануне скончались девять человек).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 805 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 798 тыс. 719 человек (+ 576 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 3 тыс. 592 человека.

За сутки медики провели 3 тыс. 320 тестов на коронавирус против 3 тыс. 215 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 145 тыс. 345 тестов на COVID-19.

Р.Керимов