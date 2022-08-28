Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

25.08 $/bbl +/- WTI 92.52 -2.37 Brent 99.34 -1.88

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 28.08.2022 17:40

В ЕС намерены поддержать приостановку упрощенного визового режима с Россией

Главы МИД стран Евросоюза планируют поддержать приостановку действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, чтобы снизить количество выдаваемых россиянам Шенгенских виз, пишет в воскресенье газета Financial Times.

"В качестве первого шага министры планируют оказать политическую поддержку приостановке действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией на двухдневной встрече в Праге, которая начнется во вторник", - сообщает газета со ссылкой на три информированных источника.

Кроме того, по данным одного из источников, к концу года в отношении виз для россиян могут быть приняты более радикальные решения. "Мы находимся в исключительной ситуации, которая требует исключительных действий. Мы хотим выйти за рамки приостановки действия соглашения об упрощении визового режима", - приводит газета его слова.

О возможности запрета на выдачу шенгенских виз россиянам ранее заговорили в Эстонии, Финляндии, Латвии и Литве, однако единого мнения в ЕС на этот счет нет - Германия, наравне с Грецией и Кипром, выразила несогласие с призывами ряда других стран ЕС запретить выдачу виз гражданам России.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не поддерживает эту идею и что "российский народ не нужно обвинять", а глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод считают, что ЕС может попробовать найти компромиссное решение по вопросу о принципах выдачи виз россиянам для въезда в ЕС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, РОССИЯ, ВИЗА


Похожие новости


Неформальный Совет ЕС по иностранным делам обсудит идею запрета виз для россиян Эмбарго ЕС и Великобритании на поставки угля из РФ вступает в силу с 10 августа Глава ЕК сообщила о проблемах с газоснабжением из России в 12 странах ЕС Премьер Венгрии считает, что ЕС нужен новый подход по ситуации вокруг Украины ЕС вводит запрет на импорт золота из РФ, включая «ювелирку», но упрощает транзакции с продукцией российского АПК Глава ЕК сообщила, что в ЕС завершилась процедура одобрения дополнительных санкций против РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az