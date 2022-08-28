В ЕС намерены поддержать приостановку упрощенного визового режима с Россией

Главы МИД стран Евросоюза планируют поддержать приостановку действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, чтобы снизить количество выдаваемых россиянам Шенгенских виз, пишет в воскресенье газета Financial Times.
"В качестве первого шага министры планируют оказать политическую поддержку приостановке действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией на двухдневной встрече в Праге, которая начнется во вторник", - сообщает газета со ссылкой на три информированных источника.
Кроме того, по данным одного из источников, к концу года в отношении виз для россиян могут быть приняты более радикальные решения. "Мы находимся в исключительной ситуации, которая требует исключительных действий. Мы хотим выйти за рамки приостановки действия соглашения об упрощении визового режима", - приводит газета его слова.
О возможности запрета на выдачу шенгенских виз россиянам ранее заговорили в Эстонии, Финляндии, Латвии и Литве, однако единого мнения в ЕС на этот счет нет - Германия, наравне с Грецией и Кипром, выразила несогласие с призывами ряда других стран ЕС запретить выдачу виз гражданам России.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не поддерживает эту идею и что "российский народ не нужно обвинять", а глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод считают, что ЕС может попробовать найти компромиссное решение по вопросу о принципах выдачи виз россиянам для въезда в ЕС.
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