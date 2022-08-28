На «Нефтяных камнях» ликвидировано открытое фонтанирование на скважине

Открытое фонтанирование, возникшее в воскресенье утром во время ремонтных работ на эксплуатационной скважине на эстакадной площадке №1541 НГДУ «Нефтяные камни» ПО «Азнефть», ликвидировано.

Как сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в ПО «Азнефть», фонтанирование было полностью локализовано, скважина закрыта и взята под контроль.

Там добавили, что в результате инцидента возгорания не произошло, пострадавших нет.

Р.Ахмедов