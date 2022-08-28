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ТЭК 28.08.2022 18:10

На «Нефтяных камнях» ликвидировано открытое фонтанирование на скважине

Открытое фонтанирование, возникшее в воскресенье утром во время ремонтных работ на эксплуатационной скважине на эстакадной площадке №1541 НГДУ «Нефтяные камни» ПО «Азнефть», ликвидировано.

Как сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в ПО «Азнефть», фонтанирование было полностью локализовано, скважина закрыта и взята под контроль.

Там добавили, что в результате инцидента возгорания не произошло, пострадавших нет.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАСПИЙ, СКВАЖИНА, ФОНТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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