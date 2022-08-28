Самолет-амфибия МЧС Азербайджана совершил аварийную посадку в Лянкяранском международном аэропорту

Самолет-амфибия Бе-200ЧС МЧС Азербайджана, задействованный в операции по тушению пожара, вспыхнувшего в горной местности со сложным рельефом вблизи села Мамедоба Масаллинского района Азербайджана, из-за технической проблемы в воскресенье совершил аварийную посадку в Лянкяранском международном аэропорту. Об этом сообщили в МЧС Азербайджана.
«Благодаря профессионализму членов экипажа самолет в 16:38 совершил аварийную посадку в Лянкяранском международном аэропорту», - говорится в сообщении.
В результате инцидента никто не пострадал, отметили в ведомстве.
Р.Керимов
Военная полиция обеспечит безопасность в Лачине
Байрамов принял руководителя бакинского офиса СЕ по случаю завершения его дипмиссии в Азербайджане
Азербайджан окажет помощь Пакистану в размере $2 млн для ликвидации последствий наводнений
В Тегеране заявили, что Иран, Азербайджан и Россия намерены совместно инвестировать в проект строительства ж/д Решт-Астара
На «Нефтяных камнях» ликвидировано открытое фонтанирование на скважине
Франция обсудит с Алжиром возможное увеличение закупки газа на 50%
ГААД получит 687 тыс. манатов на реконструкцию автодороги в Гахском районе
ЦТСП направит более 2,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Минтруда направит 5,5 млн манатов на строительство центра «DOST Evi» в Исмаиллинском районе
В Турции пять человек погибли при падении автобуса с обрыва
Глава «Моссада» поедет в Вашингтон обсудить ядерный договор с Ираном
В ЕС намерены поддержать приостановку упрощенного визового режима с Россией
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Льготные бизнес кредиты от Yelo Bank всего под 5% годовых
Nar наградил абитуриентов, показавших наивысшие результаты
AccessBank открывает еще один филиал в обновленной концепции
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ