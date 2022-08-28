Самолет-амфибия МЧС Азербайджана совершил аварийную посадку в Лянкяранском международном аэропорту

Самолет-амфибия Бе-200ЧС МЧС Азербайджана, задействованный в операции по тушению пожара, вспыхнувшего в горной местности со сложным рельефом вблизи села Мамедоба Масаллинского района Азербайджана, из-за технической проблемы в воскресенье совершил аварийную посадку в Лянкяранском международном аэропорту. Об этом сообщили в МЧС Азербайджана.

«Благодаря профессионализму членов экипажа самолет в 16:38 совершил аварийную посадку в Лянкяранском международном аэропорту», - говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал, отметили в ведомстве.

Р.Керимов