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Происшествия 28.08.2022 19:16

Самолет-амфибия МЧС Азербайджана совершил аварийную посадку в Лянкяранском международном аэропорту

Самолет-амфибия Бе-200ЧС МЧС Азербайджана, задействованный в операции по тушению пожара, вспыхнувшего в горной местности со сложным рельефом вблизи села Мамедоба Масаллинского района Азербайджана, из-за технической проблемы в воскресенье совершил аварийную посадку в Лянкяранском международном аэропорту. Об этом сообщили в МЧС Азербайджана.

«Благодаря профессионализму членов экипажа самолет в 16:38 совершил аварийную посадку в Лянкяранском международном аэропорту», - говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал, отметили в ведомстве.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, САМОЛЕТ, ИНЦИДЕНТ, МЧС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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