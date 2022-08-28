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Спорт 28.08.2022 19:30

Ферстаппен выиграл Гран-при Бельгии «Формулы-1»

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен финишировал первым в гонке Гран-при Бельгии - 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1".

Ферстаппен одержал победу, стартовав с 14-го места.

Второе место занял его напарник Серхио Перес (+17,841 секунд отставания). Третьим финишировал Карлос Сайнс из Ferrari (+26,886).

Бонусное очко за самый быстрый круг гонки также получил Ферстаппен.

Финишировать не смогли Валттери Боттас (Alfa Romeo) и Льюис Хэмилтон (Mercedes), они попали в аварии на первых кругах гонки.

Ферстаппен укрепил свое лидерство в чемпионате (284 очка). На второе место в общем зачете поднялся Перес (191). Третьим идет пилот Ferrari Шарль Леклер (188).

Red Bull лидирует в Кубке конструкторов (475). Ferrari - вторые (359). На третьей позиции - Mercedes (316).

Следующий этап чемпионата пройдет в Нидерландах 2-4 сентября.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, АВТОСПОРТ, ФОРМУЛА-1, МАКС ФЕРСТАППЕН

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