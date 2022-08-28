Глава «Моссада» поедет в Вашингтон обсудить ядерный договор с Ираном

Директор израильской разведслужбы "Моссад" Давид Барнеа отправится на следующей неделе в Вашингтон, чтобы заявить о позиции Израиля по вопросу восстановления ядерного соглашения с Ираном, сообщает в воскресенье Times of Israel.
Визит запланирован на 31 августа. Ожидается, что Барнеа выступит в Сенате США перед одной из его комиссий.
Барнеа на этой неделе заявил, что разведслужбы Израиля готовы действовать против Ирана во имя защиты интересов страны несмотря на то, что западные страны могут в скором времени договориться с Тегераном о возобновлении действия ядерного соглашения.
В среду Иран подтвердил получение ответа Вашингтона на предложение по СВПД. При этом представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Иран отказался от некоторых ключевых требований.
На прошлой неделе ЕС подтвердил получение от Тегерана ответа на предложенный Брюсселем проект соглашения о восстановлении действия СВПД. При этом Bloomberg со ссылкой на источник сообщал, что Брюссель положительно отреагировал на ответ Тегерана.
США при президенте Дональде Трампе в 2018 году в одностороннем порядке вышли из СВПД и возобновили действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.
Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.
Военная полиция обеспечит безопасность в Лачине
Байрамов принял руководителя бакинского офиса СЕ по случаю завершения его дипмиссии в Азербайджане
Азербайджан окажет помощь Пакистану в размере $2 млн для ликвидации последствий наводнений
В Тегеране заявили, что Иран, Азербайджан и Россия намерены совместно инвестировать в проект строительства ж/д Решт-Астара
На «Нефтяных камнях» ликвидировано открытое фонтанирование на скважине
Франция обсудит с Алжиром возможное увеличение закупки газа на 50%
Ферстаппен выиграл Гран-при Бельгии «Формулы-1»
Самолет-амфибия МЧС Азербайджана совершил аварийную посадку в Лянкяранском международном аэропорту
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 30,1%, смертность снизилась до нуля
ГААД получит 687 тыс. манатов на реконструкцию автодороги в Гахском районе
ЦТСП направит более 2,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Минтруда направит 5,5 млн манатов на строительство центра «DOST Evi» в Исмаиллинском районе
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Льготные бизнес кредиты от Yelo Bank всего под 5% годовых
Nar наградил абитуриентов, показавших наивысшие результаты
AccessBank открывает еще один филиал в обновленной концепции
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ