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Глава «Моссада» поедет в Вашингтон обсудить ядерный договор с Ираном

Директор израильской разведслужбы "Моссад" Давид Барнеа отправится на следующей неделе в Вашингтон, чтобы заявить о позиции Израиля по вопросу восстановления ядерного соглашения с Ираном, сообщает в воскресенье Times of Israel.

Визит запланирован на 31 августа. Ожидается, что Барнеа выступит в Сенате США перед одной из его комиссий.

Барнеа на этой неделе заявил, что разведслужбы Израиля готовы действовать против Ирана во имя защиты интересов страны несмотря на то, что западные страны могут в скором времени договориться с Тегераном о возобновлении действия ядерного соглашения.

В среду Иран подтвердил получение ответа Вашингтона на предложение по СВПД. При этом представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Иран отказался от некоторых ключевых требований.

На прошлой неделе ЕС подтвердил получение от Тегерана ответа на предложенный Брюсселем проект соглашения о восстановлении действия СВПД. При этом Bloomberg со ссылкой на источник сообщал, что Брюссель положительно отреагировал на ответ Тегерана.

США при президенте Дональде Трампе в 2018 году в одностороннем порядке вышли из СВПД и возобновили действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.

Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, США, ВИЗИТ


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