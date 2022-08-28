В Турции пять человек погибли при падении автобуса с обрыва

Туристический автобус упал с обрыва в провинции Бурса на северо-западе Турции, сообщают в воскресенье турецкие СМИ. Пять человек погибли, еще 38 получили травмы. Среди жертв - водитель автобуса. По данным турецких СМИ, экскурсионный автобус направлялся из провинции Кютахья в муниципалитет Муданья в Бурсе. Информации о том, граждане каких стран находились в автобусе, не поступало. Полиция приступила к расследованию причин автокатастрофы.

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