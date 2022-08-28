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Регион 28.08.2022 21:00

В Турции пять человек погибли при падении автобуса с обрыва

Туристический автобус упал с обрыва в провинции Бурса на северо-западе Турции, сообщают в воскресенье турецкие СМИ.

Пять человек погибли, еще 38 получили травмы. Среди жертв - водитель автобуса.

По данным турецких СМИ, экскурсионный автобус направлялся из провинции Кютахья в муниципалитет Муданья в Бурсе. Информации о том, граждане каких стран находились в автобусе, не поступало.

Полиция приступила к расследованию причин автокатастрофы.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ДТП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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