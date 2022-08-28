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Транспорт и связь 28.08.2022 22:32

В Тегеране заявили, что Иран, Азербайджан и Россия намерены совместно инвестировать в проект строительства ж/д Решт-Астара

Заместитель министра дорог и городского развития Ирана Шахрияр Афандизаде в воскресенье заявил, что Иран, Азербайджан и Россия намерены совместно инвестировать в проект строительства железной дороги Решт-Астара в рамках международного транспортного коридора «Север-Юг». Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на иранскую консервативную газету «Кайхан».

Замминистра отметил, что вопрос инвестиций будет обсуждаться на предстоящей встрече в Азербайджане. Сроки ее проведения он не уточнил.

Р.Ахмедов

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Тэги: ИРАН, АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА, ИНФРАСТРУКТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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