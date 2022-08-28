В Тегеране заявили, что Иран, Азербайджан и Россия намерены совместно инвестировать в проект строительства ж/д Решт-Астара

Заместитель министра дорог и городского развития Ирана Шахрияр Афандизаде в воскресенье заявил, что Иран, Азербайджан и Россия намерены совместно инвестировать в проект строительства железной дороги Решт-Астара в рамках международного транспортного коридора «Север-Юг». Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на иранскую консервативную газету «Кайхан».
Замминистра отметил, что вопрос инвестиций будет обсуждаться на предстоящей встрече в Азербайджане. Сроки ее проведения он не уточнил.
Р.Ахмедов
Военная полиция обеспечит безопасность в Лачине
Байрамов принял руководителя бакинского офиса СЕ по случаю завершения его дипмиссии в Азербайджане
Азербайджан окажет помощь Пакистану в размере $2 млн для ликвидации последствий наводнений
Ферстаппен выиграл Гран-при Бельгии «Формулы-1»
Самолет-амфибия МЧС Азербайджана совершил аварийную посадку в Лянкяранском международном аэропорту
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 30,1%, смертность снизилась до нуля
ГААД получит 687 тыс. манатов на реконструкцию автодороги в Гахском районе
ЦТСП направит более 2,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Минтруда направит 5,5 млн манатов на строительство центра «DOST Evi» в Исмаиллинском районе
В Турции пять человек погибли при падении автобуса с обрыва
Глава «Моссада» поедет в Вашингтон обсудить ядерный договор с Ираном
В ЕС намерены поддержать приостановку упрощенного визового режима с Россией
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Льготные бизнес кредиты от Yelo Bank всего под 5% годовых
Nar наградил абитуриентов, показавших наивысшие результаты
AccessBank открывает еще один филиал в обновленной концепции
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ