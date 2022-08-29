Боррель выразил сомнение, что предложение о запрете выдачи виз россиянам получит единогласную поддержку в ЕС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что на предстоящей встрече глав МИД стран Евросоюза маловероятна единогласная поддержка призыва запретить выдачу виз всем россиянам.
"Я не думаю, что разрыв отношений с гражданским населением России поможет, и я не думаю, что эта идея получит необходимое единодушие", - сказал Боррель австрийскому телеканалу ORF TV.
"Я думаю, что мы должны пересмотреть способ получения визы некоторыми россиянами, конечно, не олигархами. Мы должны быть более избирательными. Но я не сторонник прекращения выдачи виз всем россиянам", - добавил глава европейской дипломатии.
Для принятия такого решения министры должны проголосовать единогласно.
Накануне газета Financial Times сообщила, что главы МИД стран ЕС планируют поддержать приостановку действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, чтобы снизить количество выдаваемых россиянам шенгенских виз.
"В качестве первого шага на двухдневной встрече в Праге, которая начнется во вторник, министры планируют оказать политическую поддержку приостановке действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией ", - сообщала газета со ссылкой на три информированных источника.
По данным одного из них, к концу года в отношении виз для россиян могут быть приняты более радикальные решения.
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