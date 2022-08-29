Генсек НАТО считает необходимым наращивать присутствие блока в Арктике

НАТО следует усилить свою роль в арктическом регионе с учетом активизации там действий России и Китая, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
"НАТО необходимо наращивать свое присутствие в Арктике", - сказал он немецкой газете Welt am Sonntag.
По словам Столтенберга, Россия недавно активизировала свою деятельность в этом богатом ресурсами районе, "вновь открыв базы советской эпохи" и "разместив и испытав там новое современное оружие, такое как гиперзвуковые ракеты".
Он отметил, что Китай, объявив себя "околоарктическим государством", тоже проявляет к Арктике растущий интерес, поскольку регион становится все более важным для судоходства из-за изменения климата.
США являются одним из восьми арктических государств наравне с Канадой, Данией, Финляндией, Исландией, Норвегией, Россией и Швецией.
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