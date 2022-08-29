Глава Минобороны талибов потребовал от Пакистана закрыть воздушное пространство страны для американских беспилотников

Исполняющий обязанности министра обороны в правительстве движения "Талибан" Балиба Мохаммад Якуб обвинил Пакистан в том, что тот позволяет американским беспилотникам использовать пакистанское воздушное пространство для проникновения и нанесения ударов в Афганистане, сообщило издание The Hill.
"По имеющейся у нас информации, беспилотники проникают через Пакистан в Афганистан, они используют воздушное пространство Пакистана. Мы просим Пакистан не использовать свое воздушное пространство против нас", - заявил Якуб журналистам на пресс-конференции в Кабуле.
Министерство иностранных дел Пакистана опровергло эти утверждения, отметив "глубокую озабоченность" по поводу "домыслов".
"В отсутствие каких-либо доказательств, как признал сам афганский министр, такие предположительные утверждения вызывают глубокое сожаление и бросают вызов нормам ответственного дипломатического поведения", - говорится в заявлении пакистанского внешнеполитического ведомства.
В Исламабаде также призвали Кабул не допускать использования афганской территории "для террористической деятельности против какой-либо страны", пишет The Hill.
Газета напоминает, что в результате удара американского беспилотника по Кабулу в прошлом месяце был убит лидер "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) Айман аз-Завахири.
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